

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые снежные феврали в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 17 января



Зима без снега для Москвы - явление редкое. Но пока не стоит делать выводы о всей зиме 2019-2020 годов: впереди еще половина холодного сезона. И у погоды будет время проявить "снежный" характер. Впереди февраль!



В 21 веке самые снежные феврали в Москве отмечались в 2001, 2010 и 2018 годах. Приросты снега за месяц составляли соответственно 94 см, 62 см, 50 см, а максимальная высота снежного покрова в феврале в эти годы составляла 71 см, 67см , 55см, что значительно ( в 1,5- 1,8 раза!) больше нормы.



А самый "скудный" на снег был 2014 год, с месячным приростом 15 см. В тот год в начале февраля в Москве лежал снег высотой 10 см, а к концу месяца его осталось всего 1 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



