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Новости погоды
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Самые снежные феврали в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 17 января

  Зима без снега для Москвы - явление редкое. Но пока не стоит делать выводы о всей зиме 2019-2020 годов: впереди еще половина холодного сезона. И у погоды будет время проявить "снежный" характер. Впереди февраль!

В 21 веке самые снежные феврали в Москве отмечались в 2001, 2010 и 2018 годах. Приросты снега за месяц составляли соответственно 94 см, 62 см, 50 см, а максимальная высота снежного покрова в феврале в эти годы составляла 71 см, 67см , 55см, что значительно ( в 1,5- 1,8 раза!) больше нормы.

А самый "скудный" на снег был 2014 год, с месячным приростом 15 см. В тот год в начале февраля в Москве лежал снег высотой 10 см, а к концу месяца его осталось всего 1 см. / meteonovosti.ru /
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