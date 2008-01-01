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Новости погоды
В Cредней полосе снега почти не осталось
ИА "Метеоновости" / 12:08 Пятница, 17 января
Нынешняя зима не радует жителей ЕТР снегопадами и морозами. Хотя настоящей зиме в Центральном районе полагается быть морозной и снежной. Но пока центры атлантических циклонов перемещаются вдоль северного побережья ЕТР, центральная Россия остается в их теплых секторах.
Температура воздуха нынешнего сезона превышает привычные показатели на 6-8 градусов, а в отдельные периоды аномалия температуры достигала и 14 градусов. Поэтому даже тот снег, что выпадал в начале холодного сезона, либо совсем растаял, либо его высота значительно уменьшилась.
На утро 17 января практически без снега осталась Тверская область, запад Вологодской, большая часть Ярославской и Брянской областей.
В Московской области растаял снег на западе и севере, и в столице на станции ВДНХ от снега не осталось и следа. Лишь в МГУ сохранится снежный покров высотой 1 см.
И только в Тульской и Рязанской области можно говорить о снежных сугробах до 15-18 см.
Вместе с теплом циклоны несут и осадки, зимой это обычно снег. Но сейчас чаще всего осадки выпадают в виде дождя или мороси. А это способствует еще более быстрому сходу снега.
В ближайшие дни на возобновление снежного покрова в Центральном районе рассчитывать не приходится. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха по-прежнему выше привычных значений, ночью 0..-5, днем -3..+2 градуса. / meteonovosti.ru /
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