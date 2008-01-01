Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
17 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Cредней полосе снега почти не осталось
ИА "Метеоновости" / 12:08 Пятница, 17 января

  Нынешняя зима не радует жителей ЕТР снегопадами и морозами. Хотя настоящей зиме в Центральном районе полагается быть морозной и снежной. Но пока центры атлантических циклонов перемещаются вдоль северного побережья ЕТР, центральная Россия остается в их теплых секторах.

Температура воздуха нынешнего сезона превышает привычные показатели на 6-8 градусов, а в отдельные периоды аномалия температуры достигала и 14 градусов. Поэтому даже тот снег, что выпадал в начале холодного сезона, либо совсем растаял, либо его высота значительно уменьшилась.

На утро 17 января практически без снега осталась Тверская область, запад Вологодской, большая часть Ярославской и Брянской областей.

В Московской области растаял снег на западе и севере, и в столице на станции ВДНХ от снега не осталось и следа. Лишь в МГУ сохранится снежный покров высотой 1 см.

И только в Тульской и Рязанской области можно говорить о снежных сугробах до 15-18 см.

Вместе с теплом циклоны несут и осадки, зимой это обычно снег. Но сейчас чаще всего осадки выпадают в виде дождя или мороси. А это способствует еще более быстрому сходу снега.

В ближайшие дни на возобновление снежного покрова в Центральном районе рассчитывать не приходится. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха по-прежнему выше привычных значений, ночью 0..-5, днем -3..+2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Сб.
18 янв.
+2
Вс.
19 янв.
+1
Пн.
20 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -48
Екючю

некомфортное место: Караул
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100