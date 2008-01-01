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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 17 января

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,9..4,6 градуса; Северном 3,5..4,4 градуса, Северо-восточном 3,4..4,9 градуса, Восточном 4,2..4,6 градуса, Юго-восточном 3,9..4,8 градуса, Южном 3,5..4,8 градуса, Юго-Западном 3,3..4,3 градуса, Западном 2,7..3,9 градуса, Северо-западном 3,6..4,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,3..3,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,0..3,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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