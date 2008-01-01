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Самый теплый день с начала года

ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 17 января



Зима в столичном регионе с начала года не задалась. Температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов. Снег, выпавший в начале месяца, уже успел заметно просесть, а в некоторых районах от него и следа не осталось. И температура воздуха не перестает удивлять. 16 января был повторен рекорд 1925 года, воздух прогрелся до 3,1 градуса. А сегодня, 17 января, еще теплее, к 12 часам воздуха прогрелся до +4 градусов. Но за окном светит солнце, возможно, температура и повысится. Рекорд, 4,2 градуса, состоялся в 1925 году. Пока не известно, будет ли он перекрыт, но в любом случает, это самый теплый день с начала года. / meteonovosti.ru /



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