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Новости погоды
Лучи солнца принесли новый рекорд Москве
ИА "Метеоновости" / 13:18 Пятница, 17 января
17 января в 13 часов на станции ВДНХ температура достигла 4,3 градуса. Тем самым был установлен новый температурный рекорд этих суток.Прежний в 4,2 градуса держался с 1925 года.
Повышению температуры воздуха до рекордных значений способствовало появление солнца, даже кратковременное на столичном небосводе. / meteonovosti.ru /
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