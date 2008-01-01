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Лучи солнца принесли новый рекорд Москве

ИА "Метеоновости" / 13:18 Пятница, 17 января



17 января в 13 часов на станции ВДНХ температура достигла 4,3 градуса. Тем самым был установлен новый температурный рекорд этих суток.Прежний в 4,2 градуса держался с 1925 года.



Повышению температуры воздуха до рекордных значений способствовало появление солнца, даже кратковременное на столичном небосводе. / meteonovosti.ru /



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