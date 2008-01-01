Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
18 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:32 Суббота, 18 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

В Москве и области основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, "скачки" артериального давления. Повышенная влажность воздуха и выраженный дефицит кислорода в воздухе неблагоприятны для тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. И даже практически здоровые люди, не реагирующие на перепады метеопараметров, могут отмечать ухудшение самочувствия, снижение активности и симптомы вегетативных нарушений. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+2
Сб.
18 янв.
+2
Вс.
19 янв.
+1
Пн.
20 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Хадита		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гуанахуато

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100