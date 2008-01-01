

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Суббота, 18 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



В Москве и области основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, "скачки" артериального давления. Повышенная влажность воздуха и выраженный дефицит кислорода в воздухе неблагоприятны для тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. И даже практически здоровые люди, не реагирующие на перепады метеопараметров, могут отмечать ухудшение самочувствия, снижение активности и симптомы вегетативных нарушений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



