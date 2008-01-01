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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 18 января

  Зима в столичном регионе всё никак не заявит о себе. Ни снега на улицах, ни морозов. Снег, выпавший в начале года, уже успел или заметно просесть, или вовсе исчезнуть. Что и не удивительно при столь высокой температуре воздуха. Уже второй день в столице фиксируют температурные рекорды. 16 января был повторен рекорд 1925 года, а 17 января уже установлен новый. Сегодня, 18 января, тоже тепло, 0..+2 градуса. Но не рекордно, ведь рекорд, +5,1 градуса, был установлен не так давно, в 2007 году.

Лютой стужи в это время давно не было. С 1940 года непревзойденным остается рекорд -41,1 градуса. Случались и сильные снегопады, до 10 мм осадков (в пересчете на воду) выпало в 2013 году. После столь обильного снегопада высота снега увеличивается на 9-11 см.

В прошлом, 2019 году, 18 января в Москве была оттепель. Ночью легкий мороз, -1,9 градусов, а днем воздух прогрелся до +2,8 градуса. Среднесуточное значение было выше нормы почти на 11 градусов! Прошли осадки в виде снега и мокрого снега. Высота снега увеличилась до 35 см. / meteonovosti.ru /
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