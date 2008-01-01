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Рекордное тепло на территории России.

ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 18 января



Атлантические циклоны, продолжая перемещаться вдоль северного побережья Европы, отсекают арктический холод от Европейской территории России. Добираются циклонические вихри и до побережья Сибири, поддерживая аномально теплую погоду и за Уралом. Ведь с преобладающими западными потоками, что установились на больших высотах и туда поступают теплый и влажный воздух Атлантики. Вот и вчера, 17 января, не устояли температурные рекорды почти в 50 городах Европейской территории России, Урала, Сибири и даже в Якутии и на Чукотке. Больше всего рекордов было на Европейской территории. В числе рекордсменов ленинградская, тверская, псковская, московская, вологодская, владимирская, ярославская, смоленская, рязанская, орловская, белгородская области.



Были "перекрыты" рекорды тепла в обеих столицах: так в Москве температура повышалась до +4,5 градусов ( предыдущий рекорд +4,2 был в 1925 году); в Санкт-Петербурге, где температура повышалась до +5,1 градуса и был "побит" рекорд того же года (+4,9 градуса).



В пятницу на 1-2 градуса выше многолетних максимальных температур было в столице Удмурдии, Чувашии, Марий Эл, в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске. Не устояли температурные рекорды в Екатеринбурге, Перми, Уфе и ряде городов челябинской, тюменской, омской, томской и курганской областей. И даже на Мысе Биллингс (Чукотский АО) и в небольшом городе Югоренок (Якутия) были превышены абсолютные максимумы температуры на 1-2 градуса( соответственно). / meteonovosti.ru /



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