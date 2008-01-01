

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снегопады и метели в Алтайском крае

ИА "Метеоновости" / 12:58 Суббота, 18 января



Атмосферный фронт принес в Алтайский край осадки, местами сильные. 17 января за сутки выпало до 18-19 мм осадков, а порывы ветра достигали 25-27 м/с.



И на сегодня, 18 января продолжает действовать предупреждение о снеге, местами сильном, в предгорьях снег может быть мокрым, о гололедных явления, продолжительных метелях и усилении ветра до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Из-за плохой видимости перекрыто движение на нескольких трассах, патрульные автомобили Госавтоинспекции осуществляют сопровождение потока транспортных средств на трассах до ближайших населенных пунктов. На проблемных участках подъемов и спусков оказывают помощь большегрузному транспорту. Произошло несколько серьезных аварий. В предстоящие сутки погода будет улучшаться: интенсивность снега уменьшится, местами еще не исключены метели и усиление ветра до 15-20 м/с, температура начнет понижаться уже сегодня и в ночь на 19 января -14,-19, по югу региона -8,-13, по северу до -24 градусов. Днем -2,-7 градусов.



В республике Алтай в горах порывы ветра прошедшей ночью достигали местами 32-37 м/с. И завтра в горах ветрено, отдельные порывы могут достигать 28 м/с и тоже похолодает: ночью -17,-22, днем -3,-8 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



