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Погода на "Крещение"
ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 18 января

  "Крещенские морозы" на Европейской территории в этом году "не удались". А уж о купании в проруби любителям этого ритуала остается только мечтать. Исключение составит Европейский север, где температура хоть и выше климатической нормы, но все же отрицательная. Несмотря на оттепели в отдельные дни вода в водоемах замерзла. Однако, толщина льда не везде безопасная.

В предстоящую ночь в мурманской области, в Ненецком ао и в Коми местами небольшой снег, в КОМИ и Ненецком ао не исключена метель и усиление ветра до 15-18 м/с, -13,-20 местами до -25, на юго-западе КОМИ -5,-10. Днем -12,-18, на юге -5, -11, на юго-западе КОМИ -2,-7 градусов. В архангельской области в течение суток -3,-8, на юге и юго-западе до +2 градусов. Еще теплее в вологодской области. На северо-западе и в центральной же полосе почти везде стаял выпавший накануне снег. В ночь на 19 января от 0 до -7 градусов, дневная температура будет близка к нулю.

Самая же холодная "крещенская" ночь ожидается в Якутии, где в районе Оймякона до -49 градусов. Немного отстают центральные районы магаданской области, где при прояснениях до -48 градусов и континентальные районы Чукотки, где до -45 градусов. Следует заметить, что в это время года морозы бывают там и "покрепче".

Ну а самая теплая ночь на черноморском побережье краснодарского края, где -2,+3 градуса. / meteonovosti.ru /
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