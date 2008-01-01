

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:34 Воскресенье, 19 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Короткий световой день, пасмурное небо, аномальная температура (выше климатической нормы на 7-8 градусов), высокая влажность и выраженный дефицит кислорода в воздухе - и это в январе месяце, не может не сказаться на самочувствии, активности и психоэмоциональном состоянии жителей столичного региона. Симптомы обострения хронических болезней (особенно у лиц с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, с патологией суставов, иммунными и эндокринными нарушениями), снижение уровня активности, нарушение сна, резкие перепады настроения - это ответ организма на нарушение ритма в природе.



Как приспособиться к таким внешним условиям и легче перенести биотропное действие на организм? Прежде всего, постараться с помощью рекомендованных врачом лекарственных и общеукрепляющих средств уменьшить симптомы обострения хронических болезней. Не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, избегать стрессовых ситуаций. В домашних условиях благотворное влияние на нервную систему и сосудистую систему могут оказывать водные процедуры - контрастный душ утром или общие ванны вечером с добавлением экстракта хвои, йодо-бромные, хлоридные натриевые морская или обычная соль) или ароматические ванны. Не стоит пренебрегать прогулками на природе, не нагрузочными спортивными и физическими упражнениями, что поможет уменьшить проявления гиподинамии.



Геомагнитный фон 19 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



