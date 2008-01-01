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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 19 января



В Москве сохранится повышенный фон атмосферного давления. При облачном небе не исключены прояснения, а в отсутствии атмосферных фронтов осадки маловероятны.



В Крещенскую ночь температура в столице понижалась до -1..-2 градусов, днем термометры покажут -1..+1. Но в 1927 году в Москве трещали настоящие крещенские морозы, в ранние утренние часы 19 января температура понижалась до -32 градусов. И этот абсолютный минимум суток не обновился. Самый теплый день 19 января зафиксирован в 2007 году, когда температура повышалась до +6.3 градуса. Больше всего осадков, 10,9 мм, выпало в Москве в 1936 году.



В прошлом, 2019 году, после оттепели похолодало: ночью ударил небольшой морозец до -6.8 градусов, да и днем температура оставалась отрицательной, -4.1 градуса, кружил небольшой снег, высота снежного покрова составляла 33 см. / meteonovosti.ru /



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