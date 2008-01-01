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Сибирские морозы уступили место аномальному теплу

ИА "Метеоновости" / 12:19 Воскресенье, 19 января



Накануне южные районы Сибири находились в теплом секторе циклона. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 3-5, а местами и на 7 градусов. В Крещенский сочельник в ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы для 18 января.



В населенном пункте Одесское, что находится в Омской области, температура повышалась до -1.1, прежний рекорд -2.2 градуса, продержался с 1952 года. Новый абсолютный максимум зафиксирован в Северном Новосибирской области, -1.6, что выше прежнего на 0.5 градуса за 2015 год. В Барабинске, что тоже находится в Новосибирской области, новый абсолютный максимум составляет -2.1, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса, продержавшегося с 1992 года.



Но больше всего рекордов досталось Томской области. В Средний Васюгане 18 января было -1.3, прежний -2.2 градуса зафиксирован в 2003 году. В Колпашево обновились инструментальные наблюдения двадцатилетней давности, предыдущий -2.6, новый -2.2 градуса. В Пудино столбик термометра остановился у отметки -1.4, прежний -2.1 градуса наблюдался пять лет тому назад.



В предстоящие сутки на юге Западной Сибири бразды правления перехватит антициклон, при переменной облачности осадков почти не юудет, но температура начнет возвращаться в привычные рамки, днем -13..-18, местами до 23 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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