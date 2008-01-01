

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропический циклон "TINO" атаковал Королевство Тонга

ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 19 января



На юге Тихого океана сформировался тропический шторм "TINO". В минувшую субботу он достиг в своем развитии 3 категории, скорость ветра вблизи центра превышала 150 километров в час. Первыми его нрав испытали на себе острова Фиджи, где зафиксированы были сильные ветры и роливные дожди. На восточных островах архипелага выпало до 150 мм осадков. На островной группе Вануа-Леву порывы ветра достигали 93 километра в час.



"TINO" пройдет довольно близко к Королевству Тонга. А это значит, велика вероятность ураганных ветров и очень сильных дождей, что может вызвать разрушения и наводнения. В стране зафиксирован очень сильный ветер и гигантские волны высотой до 8 метров. Учитывая, что самая высокая точка в стране 4 м, ущерба не удалось избежать.



По данным метеорологов, главный остров королевства - Тонгатапу ≈ где проживает большая часть населения страны, циклон обошел стороной. Но от него пострадали островные группы Хаапай и Вавау, где порывы ветра достигали 180 километров в час. Ближе всего к центру был остров Номука. Ему нанесен серьезный ущерб. анных о пострадавших пока не поступало. Проверяется информация и по другим островам.



По данным на 12 часов московского времени 19 января тропический циклон находится в районе с координатами 19,8 градусов южной широты и 174,9 градусов западной долготы, давление в центре 971 гПа. Он продвигается к юго-востоку со скоростью 24 километра в час. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



