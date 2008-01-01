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В Кызыле выпало рекордное количество осадков
ИА "Метеоновости" / 13:03 Воскресенье, 19 января

  Накануне Республику Тыву накрыл атмосферный фронт, который и обрушился сильными осадками. В результате в столице республике Кызыле был обновлен абсолютный максимум количества осадков, который теперь составляет 3,9 мм, предыдущий 3,4 мм.

В воскресный день фронт покинул Тыву, а его место занял антициклон, надвигающийся с запада. В начале новой недели усилится влияние антициклона, и при переменной облачности пройдет небольшой, местами умеренный снег, но рекордных значений количество осадков не достигнет. / meteonovosti.ru /
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