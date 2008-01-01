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На Урале обновились рекорды температуры

ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 19 января



Накануне Урал находился в теплом секторе циклона, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 8-10, а местами и на 12-13 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Красноуфимске (Свердловская область) столбик термометра поднялся до отметки +0.7, что выше прежнего рекорда лишь на 0.2 градуса, наблюдавшегося в 1952 году.



Рекордно высокие температуры наблюдались и в Челябинской области. В Троицке был обновлен абсолютный максимум 2003 года +0.3 градуса, новый составляет +0.8. В Магнитогорске новый рекорд температуры для 18 января +0.3, предыдущий -0.8 градуса семнадцатилетней давности.



В предстоящие сутки с запада подойдет волновой циклон, который и принесет снег разной интенсивности и продолжительности. В Свердловской области подморозит до -2..-7, на севере до -15 градусов, в Челябинской области 0..-5, на севере до -8. / meteonovosti.ru /



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