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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 20 января



Предстоящим днём, несмотря на периферию антициклона, по северным широтам ЕТР идёт активное перемещение циклонов с их фронтальными разделами, "хвосты" от которых задевают и территорию Московского региона, и чьё влияние выразится в слабых осадках и в облачности.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 20 января при преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западного направления 7-12 м/с.



В целом погоду можно охарактеризовать как аномально теплая на фоне существенных колебаний метеопараметров: повышенная влажность и высокий фон атмосферного давления, условия погодной гипоксии (содержание кислорода значительно ниже нормы, почти на 17-19 единиц).



Большинство метеозависимых людей довольно тяжело переносят такую, не характерную для зимнего месяца, погоду. В зависимости от характера болезни могут появляться усиление приступов стенокардии, скачки артериального давления, боли в области сердца, ухудшение самочувствия, одышка, приступы бронхоспазма (при болезнях сердца и сосудов). Очень остро реагируют на такие внешние условия лица с патологией опорно-двигательного аппарата.



Психологический дискомфорт, рост вегетативных нарушений, симптомы переутомления и снижения функциональных возможностей организма почти всю зиму сопровождают и практически здоровых людей. Поддержать организм, снизить негативное влияние внешних факторов помогут соблюдение режима труда и отдыха. Следует уделять больше внимания своему здоровью, принимать лекарственные препараты и общеукрепляющие средства рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 20 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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