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Новости погоды
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В Санкт-Петербурге побит рекорд 122-летней давности
ИА "Метеоновости" / 10:09 Понедельник, 20 января

  Да, такое случается нечасто - минувшая неделя принесла в Северную столицу четыре новых рекорда тепла! После обновления экстремумов для 15 и 16 января третий по счету рекорд (+5,1) был установлен 17 числа, прежний (+4,9) не сдавался 95 лет (с 1925 года). А четвертый рекорд обновился в прошедшее воскресенье, 19 января. Абсолютный максимум этого дня (+4,1) держался с позапрошлого века (с 1898 года). Но и этот климатический "ветеран" не устоял - днем столбик термометра добрался до отметки +4,7.

Поток атлантического тепла на северо-запад страны не ослабевает. Лишь в середине недели в Санкт-Петербурге круглосуточно ожидается небольшой мороз, в остальные дни ночью 0...-3, днем до +1..+6 - такие прогнозы обещают новые рекорды температуры. Так, во вторник, 21 января, высока вероятность обновления экстремума 1957 года (+4,6). Но почти всю неделю устойчивый, временами порывистый до сильного ветер западных румбов будет создавать дискомфорт и ощущение более прохладной погоды. Пройдут осадки, возможны гололедные явления. / meteonovosti.ru /
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