

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 20 января



Заканчивается вторая декада января, а в Москве ни снега, ни морозов! Средняя за сутки температура воздуха остается заметно выше климатической нормы. Ее отклонение от характерных значений в сторону тепла для последней пятидневки января менялось от 6,1 до 9,9 градуса. Средняя за истекшие дни температура января имеет положительное значение и составляет 0,4 градуса.



Но бывали январские дни и "пожарче". Самый теплый день 20 января зафиксирован в 2007 году, когда температура повышалась до +6.2 градуса. Сегодня таких высоких значений температуры не предвидится, максимум суток останется за 2007 годом.



А теперь вернемся к холодным январям. Согласно многолетним значениям рекордно низкая температура 20 января наблюдалась в далеком военном, 1942 году, когда воздух остывал под утро до -40.1 градуса, что и стало абсолютным минимумом этих суток.



Больше всего осадков: 6,9 мм выпало за сутки 20 января в позапрошлом веке, в 1899 году.



В прошлом, 2019 году, в Москве отмечался небольшой морозец, ночью до -8.8, днем он ослабел до -3 градусов. Сумма осадков, выпавших в столице на 20 января составила 39 мм при норме 42 мм, высота снежного покрова в начале третьей декады января в прошлом году составила 33 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



