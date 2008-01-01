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Первые итоги снежной зимы на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:42 Понедельник, 20 января



Европейская России страдает от недостатка снега, то в Сибири снега много, особенно на юге. За первый месяц зимы снегозапасы в бассейне Оби достигали, а местами и превышали норму почти в полтора раза.



Больше всего снега бассейнах рек Горного Алтая и Алтайского края.Высота снежного покрова за сезон 2019-2020 год уже превысила прошлогоднюю в среднем на 15-25 см. Яркий пример: в горно-лыжном курорте Таштагол в 2019 году высота снежного покрова в середине января была 78 см, в 2020 году 114 см.



Такая снежная и ветреная влияет на лавиноопасность в горных районах. Так только 18 января в Горной Шории сошло 5 лавин. Прекращено движение по дороге Усть-Кабырза- Таштагол.



Хотя количество выпавших осадков в декабре 2019 года в среднем лишь немного превышало климатическую норму, число дней с осадками было много: по региону от 19 до 23.



Январь, еще не закончившись, бьет все рекорды по снежным дням! На примере Кемеровской области, из 19 дней января 16 дней были с осадками. На 20 января практически на всех станциях Кемеровской области выпала месячная норма осадков. Похожая ситуация и соседнем Алтайском крае и Республике Алтай. А ведь январь еще не закончился!



По прогнозам снега здесь не будет только 20 и 21 января. В эти дни, по вине антициклона, ожидается значительное похолодание, ночью до -20..-25 градусов. Затем на смену атмосферному гребню с запада снова придет циклон с осадками и потеплением. / meteonovosti.ru /



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