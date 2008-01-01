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Новости погоды
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Резкие колебания давления в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 20 января

  Антициклон, на северной периферии которого в последние несколько суток находилась Москва и Подмосковье, в понедельник уступил натиску североатлантических циклонов и начал оседать к югу.

Синоптическая ситуация кардинально меняется, циклоны усиливают свое влияние в средней полосе ЕТР, итогом которого станет усиление ветра и резкое падение атмосферного давления в Москве и в Подмосковье в ближайшие двое суток.

В ночь на вторник в столице начнется интенсивное понижение атмосферного давления. Днем, 21 января, оно составит 740 мм ртутного столба, упав относительно понедельника на 15 единиц. 22 января давление понизится еще на 5-7 мм ртутного столба и окажется ниже нормального на 10-12 единиц, при этом уже утром 21 января ветер в порывах может достигать силы 12-14 м/с.

В ночь на четверг, 23 января, в тылу циклона атмосферное давление начнет расти, но эти колебания будут уже не такими значительными, как в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /
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