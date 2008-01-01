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Австралия: крупный град на смену песчаной буре

ИА "Метеоновости" / 11:37 Понедельник, 20 января



Холодный атмосферный фронт стал причиной ненастья на юго -востоке Австралии. В Ночь на 20 января наблюдалась сильная гроза, сопровождаемая градом и штормовым ветром.



Град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, затронула Канберру, где порывы ветра достигали 28м/с



В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.



Менее чем за сутки до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей. Во время бури порывы ветра превышали 25м/с / meteonovosti.ru /



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