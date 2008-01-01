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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 20 января



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,6..3,2 градуса; Северном 2,1..2,9 градуса, Северо-восточном 1,9..3,0 градуса, Восточном 2,5..2,9 градуса, Юго-восточном 2,5..3,3 градуса, Южном 2,1..3,2 градуса, Юго-Западном 1,8..2,8 градуса, Западном 1,0..2,4 градуса, Северо-западном 2,3..2,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,9..2,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 1,6..2,3 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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