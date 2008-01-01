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Российский северо-запад ставит рекорд за рекордом

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 20 января



Северо-западные области Европейской России во второй декаде января регулярно накрывали волны тепла из Атлантики. Активные циклонические вихри, перемещаясь вдоль северных морей, отсекали арктический холод от Европейской территории России.



Северо-западные области и Карелия практически всю декаду оставались в теплых секторах циклонов. И даже солнце не являлось обязательным условием для того, чтобы обновлялись максимальные температуры; для этого с лихвой хватало тепла Атлантики. Рекорды в этих регионах во второй декаде января оказались внушительнее, чем в средней полосе ЕТР.



В Ленинградской области: в Кингисеппе 16 января новый максимум температуры достиг феноменальных значений: 8,0 градус. Кстати и в минувшие сутки для этого города снова придется вносить исправления в климатические справочники, опять зафиксирован рекорд температуры: в Кингисеппе в Крещенье 2020 года температура была рекордно высокой для этих суток, теперь рекорд составляет 5,2 градуса, что на 1.2 градуса выше рекорда, удерживавшегося с 1975 года.



И совсем удивительно, что за последние пять дней января в некоторых городах Ленинградской области рекорды обновлялись четырежды, Кингисепп входит в их число. Подобная картина отмечалась и в Выборге, этот город также четырежды рекордсмен, рекорды максимальной температуры зафиксированы 15, 16, 17 и накануне, 19 января. Новый экстремум для 19 января в Выборге составляет теперь 4,3 градуса - предыдущий, отмечавшийся в 1993 году, имел значение 2,6 градуса.



В Псковской и Новгородской областях такая же картина: четырежды рекордсмены Псков и Старая Русса. В те же самые дни: 15,16, 17 и 19 января там были обновлены суточные максимумы температуры. Накануне в Пскове температура повысилась до 5,2 градусов (прежний максимум +3,7 градуса держался с 1993 года), в Старой Руссе - новый рекорд суток для 19 января +4,5 градуса, прежний был на 1,5 скромнее и отмечался все в том же 1993 году.



В Карелии есть трижды рекордсмены в этом январе, в том числе и столица Республики. В Петрозаводске новые рекорды температуры состоялись 15,16 января и на Крещенье. Накануне температура повысилась до 2,3 градуса что на две десятые превысило прежнее рекордное значение, зафиксированное всего два года назад.



Вот такие метеорологические перевертыши случились на северо-западе ЕТР вместо "крещенских" морозов. Рекорды не исключаются и в понедельник, 20 января: теплые воздушные потоки с Атлантики поменяют область приложения только во вторник. / meteonovosti.ru /



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