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Москва в ожидании перемен в погоде

ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 20 января



зиме: и температура воздуха почти все время держится около 0 градусов, и высота снега "0" на Крещенье.



Многократно говорилось и писалось, что такую аномально теплую погоду определяют циклонические вихри, которые быстро перемещаются по наиболее северным траекториям. В теплых секторах этих вихрей воздух Атлантики регулярно поступает в столичный регион. И о сплошном снежном покрове приходится только мечтать!



Небольшой оптимизм на тему снега присутствует в прогнозах по Москве на начавшуюся неделю. Хотя во вторник днем столичный регион снова окажется в теплом секторе очередного, очень мощного атлантического вихря. Он всего за полтора суток промчится от берегов Гренландии до Баренцева моря.



В ночь на вторник в Москве усилится ветер, минимальная температура 0..+2 градуса, по области от -3 до +2 градусов, возможен кратковременный прирост снега до 1 см. Днем температура снова устремится вверх и несмотря на плотный западный ветер в порывах до 12-14 м/с, не исключается новый рекорд температуры. Для 21 января суточный максимум температуры составляет 3,8 градуса и держится с 1898 года. В зоне теплого фронта опять зарядит дождь при температуре в Москве +2..+4 градуса. В ночь на среду через Москву будет проходить холодный фронт, сохранится порывистый ветер, временами будут приниматься осадки преимущественно в виде снега при температуре в Москве 0..-2 градуса. Днем местами небольшой снег, в Москве 0..+2 градуса, по области от -3 до +2 в тече6ние суток, что не позволит выпавшему снегу растаять.



В четверг в тылу циклона начнется заток арктического холода, местами пройдет небольшой снег. В Москве под утро 23 января температура понизится до -4..-6 градусов, по области -4..-9 градусов, днем в столице -2..-4, по области до 6 мороза. Средняя суточная температура воздуха в Москве ожидается самой низкой с начала календарной зимы!!



В ночь на пятницу в столичном регионе еще морозно, -4..-9 градусов. А днем западные ветры нового циклона начнут подгонять атлантическое тепло, и в столичном регионе вновь около коварного "0". / meteonovosti.ru /



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