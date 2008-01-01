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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:21 Понедельник, 20 января

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,9..3,6 градуса; Северном 2,4..3,3 градуса, Северо-восточном 2,4..3,7 градуса, Восточном 3,0..3,3 градуса, Юго-восточном 2,7..3,5 градуса, Южном 2,1..3,3 градуса, Юго-Западном 1,8..2,5 градуса, Западном 1,5..2,6 градуса, Северо-западном 2,5..3,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,3..2,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя, температура воздуха 1,9..2,4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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