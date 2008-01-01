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Новости погоды
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О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 20 января

  Погоду в столичной области будет определять тыловая часть атлантического циклона с центром над Вологодской областью. При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +1..+2 градуса, по области +1..+3. Ветер западный 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха около 85-90%. / meteonovosti.ru /
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