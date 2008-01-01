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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:41 Вторник, 21 января



Предстоящим днём в Московском регионе погоду будет определять обширный малоподвижный циклон, на южной окраине которого и будем мы сегодня находиться.



По данным столичных синоптиков ожидается облачная погода. Временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 2..4 градуса, по области 0..+5. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



Теплая зима с аномальными, не характерными для столичного региона высокими значениями температуры в сочетании с высокой влажностью, выраженным дефицитом кислорода в воздухе, стали проблемой для метеочувствительных людей. Прежде всего, такая погода является внешним фактором риска при заболеваниях органов дыхания, особенно при бронхиальной астме, хроническом бронхите с явлениями кислородной недостаточности; а также может отмечаться рост простудных и острых респираторных заболеваний.



И еще одна очень важная ответная реакция на такие погодные условия - это психологический дискомфорт, снижение умственной и физической активности, преобладание постоянного переутомления и депрессивного состояния.



Советы хотя и простые, но их выполнение поможет снизить негативное влияние внешних факторов. Прежде всего, следует выполнять назначения врачей, прием рекомендованных лекарств, в разы снижает риски сосудистых катастроф и помогает легче и безболезненно приспособиться к аномальной погоде. Утренний прием контрастного душа поможет позитивно начать день, поливитамины и растительные адаптогены также будут не лишними этой зимой.



Геомагнитный фон 21 января прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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