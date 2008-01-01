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Ньюфаундленд завалило снегом
ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 21 января

  Циклон, с которым жители центральных областей Европейской России, связывают надежды на восстановление хоть мало-мальски заметного снежного покрова, переместился за двое суток с атлантического побережья Канады в Гренландское море. Во вторник очень развитый и глубокий циклонический вихрь окажется уже в Баренцевом море. Этот циклон сумеет переломить ход синоптических процессов и внедрится существенно глубже в центр ЕТР, чем это удавалось предыдущим атлантическим циклонам.

Атмосферные фронты циклона принесут долгожданный снег в центральные области России и даже на юг ЕТР в середине недели. Но будет его существенно меньше, чем этот циклон вывалил 17 января на столицу канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор - Сент-Джонс. Сильный снегопад (за сутки выпало 27 мм осадков) сопровождался штормовым холодным северо-восточным ветром, снег и метели продолжались и 18 января. В итоге высота снежного покрова в Сент-Джонсе выросла к 19 января до 117 см.

На российских просторах такой высотой снежного покрова могут похвастаться только отдельные районы Камчатского края, к примеру, в Мильковском районе высота снега местами уже достигла 120 см. Сугробы около метра высотой отмечаются в Туруханском районе Красноярского края. / meteonovosti.ru /
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