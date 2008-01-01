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В Крыму 22-23 января сильный ветер и снег

ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 21 января



Несколько дней погоду в Крыму определяет восточная периферия Азорского максимума, однако не везде она столь уж безмятежна - время года и сложная орография вносят некоторые особенности. В минувшие выходные почти на всем полуострове было ветрено. Отдельные метеостанции отметили небольшие осадки - в воскресенье Симферополь слегка припорошило снегом, а прошедшей ночью было холоднее, чем в Москве (около -4) и отмечался туман с образованием слабого гололеда. В большинстве районов температура примерно соответствовала январским нормам.



22-23 января влияние на погоду окажет глубокий североатлантический циклон, настолько обширный, что на его периферии окажутся причерноморские районы. В Крыму западный - северо-западный ветер усилится в порывах до 15-20 м/с, в четверг, 23 января, местами ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Температура ночью +1..-3, днем до 4..8 тепла. В конце недели атмосферное давление начнет расти, осадков не ожидается, ветер перейдет на юго-западный, возможны порывы до 10-15 м/с. Существенно потеплеет, в выходные днем до +8..+10. / meteonovosti.ru /



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