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Новости погоды
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Помешает ли ветер новому рекорду в Москве?
ИА "Метеоновости" / 11:03 Вторник, 21 января

  В столичном регионе зима никак не наступит. Температура воздуха с начала года превышает норму на 8 и более градусов. Уже были отмечены два температурных рекорда. Возможно, что и сегодня, 21 января, будет установлен очередной рекорд. По прогнозу, воздух во второй половине дня прогреется до +3..+5 градусов. Вероятно, будет перекрыт очередной температурный рекорд. Для 21 января рекордным считается значение +3,8 градуса, установленное более ста лет назад, в 1898 году. С тех пор такой "жары" в это время не было. Сегодня рекорд может и состоится, если не помешает сильный ветер западной четверти, скорость его составляет 2-7 м/с, а отдельные порывы достигают 11-16 м/с. Сейчас в Москве и области идет небольшой дождь, температура воздуха постепенно повышается. К 10 часам на станции ВДНХ воздух прогрелся до +1,4 градуса. Следует отметить, что довольно высокая температура воздуха может быть в центре Москвы, но данные этих станций не учитываются. Поскольку опорной станцией является ВДНХ. / meteonovosti.ru /
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