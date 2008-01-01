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Январь в Москве идет на рекорд

ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 21 января



Зима в столичном регионе никак не вступит в свои права. Морозов как не было, так и нет. Средняя месячная температура воздуха удерживается положительной и превышает норму на рекордные 9 градусов. Снега в Москве нет, что тоже является исключением для самой холодной декады сезона.



"Виноваты" в этом атлантические циклоны, в теплых секторах которых в центральные районы и поступает воздух Атлантики.



Расчеты показывают, что до конца января характер погоды существенно не изменится, и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет!



А пока рекордом по теплу является 2007 год со средней месячной температурой -1,6 градуса (выше нормы на 7,6 градуса). На 21 января 2007 года в столице был снежный покров, правда, небольшой, всего 3 см.



Приметой нынешнего января скорее можно назвать зонтики.Чаще всего мокрый снег в столице сменяется дождем! / meteonovosti.ru /



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