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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 21 января



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,7..3,4 градуса; Северном 2,4..3,1 градуса, Северо-восточном 2,3..3,3 градуса, Восточном 2,6..2,9 градуса, Юго-восточном 2,3..3,2 градуса, Южном 2,1..3,3 градуса, Юго-Западном 1,8..2,9 градуса, Западном 1,3..2,7 градуса, Северо-западном 2,4..3,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,2..2,5 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 1,8..2,4 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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