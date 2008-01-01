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Новости погоды
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На Таймыре морозы крепчают
ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 21 января

  Долгое время зима не спешила не только на ЕТР, но и в Сибирь. Температура воздуха здесь, конечно, заметно ниже, но в течение долгого времени было аномально тепло. Хотя периоды потепления были недолгими и вновь холодный воздух брал свое. Как это произошло и на этот раз. Под утро 21 воздух в Волочанке (юг Таймыра) остыл до -50 градусов. Значение не рекордное. Хотя среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 15 градусов. Не обошли морозы стороной не только Таймыр. Добрались до Эвенкии и Туруханского района, морозно было и в Ямало-Ненецком округе.

22 января морозная погода в регионе сохранится. На Таймыре без существенных осадков, местами порывы ветра 15-18 м/с, температура воздуха ночью -38..-43 градуса, на юго-востоке до -45..-50. / meteonovosti.ru /
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