

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Небывалое тепло не северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 21 января



Атлантические циклоны - частые гости на европейском севере. Да и в средней полосе. В нынешнем году с Атлантики на север и в среднюю полосу ЕТР поступает теплый и влажный воздух. Вместо снега идут дожди, а температура воздуха превышает норму на 8 и более градусов. И снова температурные рекорды. 20 января отличилось северо-западное направление. В Выборге воздух прогрелся до 3,3 градуса, в Тихвине термометры показали +3. Еще теплее было в Новгородской области. В Старой Руссе перекрыт предыдущий рекорд, державшийся с 1989 года. Сейчас рекорд 4,5 градуса. В климатический справочник вошла и Тверская область. В Бологом было 2,3 градуса. В ближайшие дни температура воздуха заметно понизится. Рекордов ожидать не приходится, но и до климатической нормы воздух не остынет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



