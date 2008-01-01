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Новости погоды
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В Краснодарском крае зима проявит характер
ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 21 января

  22 января погодные условия в Краснодарском крае начнут портиться. Зима здесь всё же возьмет свое. И хотя зима на юге - понятие весьма относительное, но и здесь есть особенности. Вместо снега идет дождь, а если снег, то не каждую зиму. Да и тает быстро. Снег обычно бывает только в горах. Но отличительная особенность зимнего сезона, особенно на черноморском побережье - пасмурная и ветреная погода, часто дождливая. Несмотря на то, что 22 января большая часть Южного федерального округа будет находиться в антициклоне, внесут свою лепту и атмосферные фронты. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега, во второй половине дня по северу Туапсинского района отдельные сильные осадки. Ночью и утром местами гололедно-изморозевые явления. В Краснодарском крае налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Местами порывы 15-20 м/с, в Краснодарском крае 23-25 м/с, температура воздуха 0..+5, в Краснодарском крае до +10. / meteonovosti.ru /
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