Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
21 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 21 января

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,5..4,1 градуса; Северном 3,3..3,8 градуса, Северо-восточном 3,1..4,2 градуса, Восточном 3,5..3,7 градуса, Юго-восточном 3,1..3,9 градуса, Южном 2,8..3,9 градуса, Юго-Западном 2,5..3,5 градуса, Западном 2,3..3,4 градуса, Северо-западном 3,2..3,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,1..3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 2,1..3,0 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Ср.
22 янв.
+1
Чт.
23 янв.
-3
Пт.
24 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гарисса		 -53
Делянкир

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Баган

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100