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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 21 января



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,5..4,1 градуса; Северном 3,3..3,8 градуса, Северо-восточном 3,1..4,2 градуса, Восточном 3,5..3,7 градуса, Юго-восточном 3,1..3,9 градуса, Южном 2,8..3,9 градуса, Юго-Западном 2,5..3,5 градуса, Западном 2,3..3,4 градуса, Северо-западном 3,2..3,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,1..3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 2,1..3,0 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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