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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:10 Среда, 22 января
Предстоящим днем столица и область останутся под влиянием мощного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Сохранится сильный порывистый ветер западных румбов, местами его сила достигнет 14-17 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 733 мм рт ст. Относительная влажность около 75%. Вечером местами гололедица.
Жителям столицы пришлось надолго забыть о "привычной зиме". Аномально теплая и влажная, с частыми перепадами атмосферного давления и выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха погода наблюдается почти весь январь. К этим внешним неблагоприятным факторам стоит присовокупить и короткий световой день. Поэтому не только метеозависимые, но и здоровые, обычно не реагирующие на погодные условия люди, чувствуют себя "не в своей тарелке".
Погода провоцирует постоянные, не мотивированные ухудшения настроения, раздражительность, упадок физических сил и различные проявления общего недомогания. Метеочувствительные люди с хроническими недугами еще чаще испытывают на себе "прелести" погоды не по сезону: внешняя гипоксия, высокая влажность и выраженные колебания атмосферного давления являются причиной обострений сердечно-сосудистых, эндокринных, бронхо-легочных заболеваний, а постоянное облачное небо вызывает депрессию.
Восстановить силы, снизить негативное воздействие и уменьшить зависимость от погоды помогут: в первую очередь, лечение основного заболевания, во-вторых, лекарственная профилактика в случаях неблагоприятного прогноза погоды. Очень полезны лечебная физкультура и двигательные нагрузки - терренкуры, скандинавская ходьба на природе. Эффективны хвойные, йодо-бромные, морские или ароматические ванны, которые легко можно приготовить из аптечных средств в домашних условиях. Ванны лучше принимать за 1-1,5 часа до сна, температура воды не выше 37 градусов. / meteonovosti.ru /
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