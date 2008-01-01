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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:59 Среда, 22 января



Нынешний январь не устает удивлять жителей столицы. И похоже на то, что он решил установить рекорд - стать самым теплым январем за всю историю наблюдений. До конца месяца еще далеко, но существенного похолодания не предвидится, а к настоящему моменту месяц уже стал лидером. И даже несколько рекордов температуры есть на его счету. Сегодня, 22 января, уже не так тепло, как накануне, но теплее обычного на 10 градусов! А рекорд, +3,8 градуса, был перекрыт (новый рекорд +4,1 градуса), но случилось это не 22, а ночью 21 января. Поскольку метеорологические сутки в Москве начинаются именно в 22 часа по московскому времени (о чем сообщается далее в новостях). Но если теплыми зимами жителей столицы не удивишь, то лютые холода бывают гораздо реже. Более ста лет назад, в 1892 году, воздух остыл до -35 градусов. С тех пор такой стужи в Москве не было. Еще один зимний атрибут - снег. Его в нынешнем году нет, как не было снега к этому времени в 1925 и в 1936 годах. Хотя средняя высота снега, согласно климатическому справочнику, составляет 34 см. Сильные осадки обрушились на Москву в 1993 году. В виде снега и мокрого снега выпало до 8,5 мм небесной влаги.



В прошлом, 2019 году, день был морозным. Температура воздуха на 5 градусов ниже нормы. Ночью термометры показали -15,7 градуса, днем -12. Осадков не было вовсе. Лежали сугробы высотой 34 сантиметра. / meteonovosti.ru /



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