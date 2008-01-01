Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
22 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урал снова идут снегопады
ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 22 января

  Североатлантический циклон, центр которого перемещается вдоль арктического побережья, продолжает обеспечивать осадками и теплом европейский север и центральные области. Но уже 23 января этот вихрь доберется и до Уральского региона. Основной удар стихии придется на Свердловскую область и Пермский край. Здесь пройдет снег различной интенсивности, местами, особенно в северных районах, сильный. Ветер в порывах усилится до 15 м/с, разыграются метели. Температура воздуха ночью -3..-8, на севере до -13, днем -1..-6. Таким образом, тепло с Атлантики доберется и до Уральского региона. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Ср.
22 янв.
+1
Чт.
23 янв.
-3
Пт.
24 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Однадатта		 -48
Агата

некомфортное место: Акбулак
комфортное место: Кульякан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100