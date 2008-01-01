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На Урал снова идут снегопады

ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 22 января



Североатлантический циклон, центр которого перемещается вдоль арктического побережья, продолжает обеспечивать осадками и теплом европейский север и центральные области. Но уже 23 января этот вихрь доберется и до Уральского региона. Основной удар стихии придется на Свердловскую область и Пермский край. Здесь пройдет снег различной интенсивности, местами, особенно в северных районах, сильный. Ветер в порывах усилится до 15 м/с, разыграются метели. Температура воздуха ночью -3..-8, на севере до -13, днем -1..-6. Таким образом, тепло с Атлантики доберется и до Уральского региона. / meteonovosti.ru /



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