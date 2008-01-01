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Рекорд в Москве состоялся!
ИА "Метеоновости" / 10:42 Среда, 22 января

  В столице вчера, 21 января ждали рекорда. Температура воздуха к вечеру начала повышаться, но рекорд так и остался в далеком 1898 году (+3,8 градуса), а к 21 часу воздух прогрелся "лишь" до +3,6 градуса. Но! Уже в 22 часа термометры показали +4,1 градуса. А этот рекорд уже относится к 22 января. Поскольку метеорологические сутки начинаются именно с 22 часов по Московскому времени. Таким образом, установлен уже третий температурный рекорд в январе. / meteonovosti.ru /
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