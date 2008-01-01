|
|
|
Новости погоды
Что значит метеорологические сутки
ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 22 января
В современной метеорологии при создании прогнозов погоды существует понятие прогноз на ночь и прогноз на день. Связи с этим введено понятие метеорологические сутки. Для столичного региона ночь начинается после 21 часа и длится до 9 утра следующих суток. И день соответственно после 9 утра и до 21 часа вечера. И полусуточные суммы осадков, и все явления и рекорды температуры относятся именно к этим периодам.
Часто обыватели относят 22и 23 часа к уходящим суткам и неправильно интерпретируют время наступления экстремумов температуры.
Так случилось 21 января 2020 года. В 22 и в 23 часа по московскому времени температура воздуха на станции ВДНХ достигла 4,1 градуса.
Но этот рекорд уже относится к следующим метеорологическим суткам.
О чем и сообщается в предыдущей новости. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.