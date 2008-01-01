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В Санкт-Петербурге пять рекордов тепла. Когда будет шестой?

ИА "Метеоновости" / 10:53 Среда, 22 января



Волны очень теплого воздуха, обусловленные активной деятельностью североатлантических циклонов, следуют одна за другой. В начале недели метеостанции Карелии, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской, Смоленской, Ярославской, Московской областей отмечали небывало высокую за всю историю метеонаблюдений температуру.



Во вторник, 21 января, в климатический справочник Санкт-Петербурга был записан очередной рекорд тепла - столбик термометра поднялся до отметки +5,6 градуса. Прежде рекордсменом этого дня оставался 1957 год с абсолютным максимумом +4,6. Важно отметить, что для Северной столицы этот январский климатический рекорд - пятый по счету!



До окончания недели на берегах Невы сохранится ветреная погода - порывы ветра западной четверти могут достигать 13-18 м/с. Но в связи с тем, что на смену теплому сектору циклона приходит его тыловая часть, рекордного тепла ожидать не стоит - температура понизится до значений около нуля, а в четверг подморозит до -1:-5. На дорогах образуется коварная гололедица, время от времени будут выпадать осадки - в четверг снег, в остальные дни - мокрый снег и дождь.



По прогнозам, очередных рекордов тепла в Санкт-Петербурге можно ждать в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /



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