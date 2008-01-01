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Новости погоды
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Европа не страдает от отсутствия зимних явлений
ИА "Метеоновости" / 12:16 Среда, 22 января

  Пока зима в Европе оправдывает название сезона: и снег выпадал даже в Испании, и метели мели в Скандинавии, и отрицательная температура наблюдалась не только в горах. И моросящие осадки создавали пробки на дорогах. А какая погода на пике нынешней зимы?

21 января в Норвегии, в тылу очередного атлантического циклона, порывы ветра достигали 25 м/с, а на побережье и ураганной силы, 36 м/с. Ветрено было в Швеции и Финляндии. В Норвегии прошел сильный снег, выпало до 14 мм осадков.

В начале недели Испания оказалась под ударом стихии. Тропический шторм "Глория" обрушил на страну сильные ливни. 21 января количество осадков в Каталонии превысило месячную норму более, чем 2 раза! В Тортосе выпало 139 мм небесной влаги, в Барселоне 95 мм осадков. Проливные дожди сопровождались резким порывистым ветром. Далее шторм отправился портить погоду во Францию, где ветер в порывах усиливался до 30 м/с, и осадков на юго-западе страны выпало до 65 мм.



Примечателен тот факт, что в Париже утром 22 января температура воздуха была ниже, чем в Москве. Но к выходным в столице Франции станет заметно теплее, до +7..+10 градусов, а Москва останется на "0".

Повышение температуры будет связано с новым южным циклоном. Он не столь силен, как его предшественник, но тоже не оставит Португалию, Испанию и Францию без осадков и ветра.

В странах Скандинавии 23 января похолодает, но существенных осадков не ожидается. А 24 января атмосферные фронты принесут очередную порцию снега и ветра.

В странах центральной Европы снега практически нет, температура воздуха лишь немного выше нормы. / meteonovosti.ru /
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