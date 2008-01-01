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Северо-запад России: рекорд за рекордом

ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 22 января



Уже не раз говорилось, что январь на ЕТР в 2020 году необычайно теплый. Об этом свидетельствует не только аномально высокая температура воздуха, сохраняющаяся довольно долго время, но и многочисленные температурные рекорды. Особенно богат на них Северо-Западный район. Не стал исключением и минувший день, 21 января. И рекордов много, и часть городов попадают в список не впервые. Так, рекорд обновился в Реболах, +4,1 градуса против 2,4 в 1957 году. Паданы вошли в климатический справочник со значение 3,8 градуса. В списке рекордсменов Сортавала 6,4 градуса, Выбор 6,9, Кингисепп, 6,2, Тихвин и Старая Русса 6 градусов. Следует отметить, что ранее на всех этих станциях рекорд был установлен в 1957 году. Также не устоял рекорд в Санкт-Петербурге, +5,6 градуса. Самый "теплый" рекорд во Пскове, +7,3 градуса, тогда как в 1993 году было "лишь" +5 градусов.



Но зима всё же решит взять свое. 23 января на большей части территории похолодает. Температура будет по-прежнему выше привычных значений. Уже не на 8-10, а на 4-6 градусов, но рекорды вряд ли состоятся. Но затем 24 января вновь потеплее и тогда, вполне вероятно, летопись рекордов возобновится. / meteonovosti.ru /



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