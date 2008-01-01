

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 22 января



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,0..1,8 градуса; Северном 0,7..1,5 градуса, Северо-восточном 0,6..1,8 градуса, Восточном 1,0..1,4 градуса, Юго-восточном 1,0..1,7 градуса, Южном 0,7..1,7 градуса, Юго-Западном 0,4..1,2 градуса, Западном -0,1..+1,1 градуса, Северо-западном 0,8..1,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 0,3..0,6 градуса. На территории Новой Москвы местами без осадков, температура воздуха 0,4..1,4 градуса, местами порывы ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



