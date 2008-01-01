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На Среднюю Волгу наконец-то пришла зима
ИА "Метеоновости" / 13:27 Среда, 22 января

  Средняя Волга в минувший день, 21 января, оказалась на пути следования атмосферных фронтов обширного циклонического вихря. Этот циклон знаменит уже тем, что принес небывалое тепло на северо-запад ЕТР. Снова в регионе температурная аномалия более 8 градусов, и снова рекорды! В средней полосе ни рекордов, ни сильных осадков, но по-прежнему очень тепло. То есть, без существенных перемен. Зато на Среднюю Волгу с этим циклоном вернулась настоящая русская зима. Температура воздуха хоть и выше нормы, но отрицательная. А главное - снег! Много снега. В Ульяновской области выпало до 10 мм осадков, в Мордовии до 14 мм небесной влаги, в Самарской области количество выпавших осадков - 11 мм. Такие обильные снегопады способствую заметному росту снежного покрова. В среднем, 1 мм выпавших в виде снега осадков соответствует высоте снежного покрова в 1 см. То есть, сугробы на улицах заметно подросли. Также ожидается снег и метель в регионе 23 января. / meteonovosti.ru /
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