

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Горнолыжные трассы Сочи припорошит снегом

ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 22 января



На юге ЕТР ожидается ухудшение погодных условий. В вечерние часы 22 января атмосферный фронт будет пересекать Краснодарский край. И погода в регионе станет заметно портиться. Усилится ветер, на побережье в порывах до 23 м/с, пройдет снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. А в предгорных и горных районах города-курорта Сочи ожидается очень сильный снег. Снег начнется ближе к ночи 22 января и будет продолжаться до 23 января. Лавинная опасность в горах Сочи слабая и надвигающийся снегопад не повлияет на обстановку. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



