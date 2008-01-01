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Горнолыжные трассы Сочи припорошит снегом
ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 22 января

  На юге ЕТР ожидается ухудшение погодных условий. В вечерние часы 22 января атмосферный фронт будет пересекать Краснодарский край. И погода в регионе станет заметно портиться. Усилится ветер, на побережье в порывах до 23 м/с, пройдет снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. А в предгорных и горных районах города-курорта Сочи ожидается очень сильный снег. Снег начнется ближе к ночи 22 января и будет продолжаться до 23 января. Лавинная опасность в горах Сочи слабая и надвигающийся снегопад не повлияет на обстановку. / meteonovosti.ru /
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