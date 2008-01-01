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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 22 января

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,8..1,6 градуса; Северном -0,3..+1,3 градуса, Северо-восточном 0,32..1,3 градуса, Восточном 0,5..0,9 градуса, Юго-восточном 0,2..1,3 градуса, Южном 0,9..1,6 градуса, Юго-Западном 0,5..1,0 градуса, Западном -0,1..+1,1 градуса, Северо-западном 0,3..1,2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -0,1..+0,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха 0,2..1,7 градуса, местами порывы ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /
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