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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:38 Четверг, 23 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность около 75%.



В столичный регион вернутся небольшие морозы, атмосферное давление начнет слабо расти и будет в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха приблизится к нормальным значениям. По медицинской оценке, такие показатели метеорологических параметров формируют индифферентную, благоприятную погоду для метеочувствительных людей. Но быстрые междусуточные колебания все же оказываются внешним стрессом для организма, особенно для лиц, предрасположенных к сосудистым спазмам, с частыми приступами стенокардии, нарушениями сердечного ритма, неустойчивым артериальным давлением, нейроциркуляторной астенией, мигренью и др. Кроме того, при таких неритмичных изменениях погодных условий сбиваются биологические ритмы организма, нарушается сон, возникает чувство непроходящей усталости и снижения физических сил. Не забывать о приеме лекарств назначенных врачом, с профилактической целью следует принимать витаминные комплексы и адаптогены. / meteonovosti.ru /



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